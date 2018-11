Hans Nijland wil zich aansluiten bij de Ultra’s

Het vertrek van Hans Nijland als directeur van FC Groningen is gisteren in kringen van voetballiefhebbers, zeker in Groningen, ingeslagen als een bom. Maar wat gaat hij straks doen als hij afscheid heeft genomen?

In elk geval zal hij op zondag niet meer te zien zijn in de bestuurskamer van FC Groningen. Mogelijk zal hij wel actief worden voor zijn oude liefde, amateurclub HSC. Maar hij verheugt zich er het meest op om met zijn kleinzoons op zondagmiddag in Kropswolde in de trein te stappen en dan tussen de andere supporters naar FC Groningen te kijken, zo zegt hij dinsdag in een interview met het Dagblad van het Noorden.

Hij hoopt dan op zondagmiddag ‘met beide mannetjes op de tribune plaats te nemen. Ik hoop dat ik me mag aansluiten bij de Ultra’s. Dat lijkt me helemaal geweldig. Een biertje drinken in de rust, een gehaktballetje’. Vervolgens geeft hij de verslaggever van het Dagblad van het Noorden een knipoog, en vervolgt over zijn zondagmiddag-droom: ‘Met de mannen mekkeren over het gevoerde beleid. Nee, serieus, ik zal mijn opvolger niet voor de voeten lopen. Ik ben altijd bereid om advies te geven, maar alleen op verzoek’.

Foto Archief,Twitter: @RasmusUdby