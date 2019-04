'Hakmaniak' in Beijum heeft het voorzien op bomen

Een onbekende is ’s nachts in de wijk Beijum actief met het omzagen of omkappen van bomen.

‘Er loopt een gestoord figuur rond in Beijum met een zaag die hier ’s nachts bomen vernielt’, zo meldt het blogspot Beijumnieuws. Dat is een blog met nieuws over Beijum van wijkbewoner Johan Fehrmann. In de nacht van maandag op dinsdag (gisternacht) werden bomen omgezaagd in een parkje bij het hondenveld achter de Bottemaheerd. Er werden toen meerdere bomen omgezaagd, waaronder ook een hele oude pruimenboom. ‘Een volslagen krankzinnige idioot loopt 's nachts met een zaag door #Beijum om bomen om te zagen’, aldus een tweet van Ferhrmann.