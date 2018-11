Grote aardbevings-oefening: ambulances massaal naar Zuidwolde

De bruggen en toegangswegen van Zuidwolde bij Bedum zijn sinds vanmorgen afgesloten. De gehele dag is er een grootschalige oefening aan de gang waarbij hulpdiensten en de Veiligheidsregio Groningen testen wat ze moeten doen wanneer er écht een grote beving zou plaats vinden. Ook de Groninger Bodembeweging was vanmorgen met een stand aanwezig in Zuidwolde.