Groningse rapper bekogeld met steen tijdens schuurfeest

Het duo was bijna klaar met hun optreden toen Baptist, alias Fieze Rik, een steen in z’n nek kreeg. De rapper besloot op dat moment om van het podium te stappen. De andere rapper, Teun Heuvel, nam de microfoon en liet z’n ongenoegen blijken, zo valt in beelden van RTV Noord te zien. “Jongens, dit hoort gewoon niet zo”, aldus Heuvel.



Het duo besloot uiteindelijk om toch nog hun nummer ‘Sjomp’ in te zetten, waarmee het optreden werd afgesloten.



De rapper heeft na het optreden laten weten dat het goed met hem gaat. Wel geeft hij de stenengooier op Twitter nog een flinke sneer. “Rappers bekogelen is zo triest hé!? Doe je dat thuis ook bij je moeder als het eten je niet bevalt? Degene die me raakte met een steen is een volslagen idioot”, aldus Baptist.



Het Groningse rapduo Wat Aans is bekend van hits als Trilploat, Dik Doun in Toene, Batterij en Sjomp.