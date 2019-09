Groningse politieke partijen: waarom is er niet ingegrepen bij de kraak Heykenspand?

Terwijl politiek Groningen vandaag de nieuwe burgemeester installeert, hebben drie politieke partijen in de gemeenteraad van Groningen besloten vragen te stellen over de kraakactie van afgelopen weekend. Ze willen woensdag een spoeddebat houden in de gemeenteraad.

De gemeenteraadsfracties van de VVD, Stadspartij en het CDA willen tijdens een spoeddebat van het stadsbestuur weten waarom er niet wordt ingegrepen bij de kraak van het Heykenspand aan de Akerkstraat 16A. De kraak vond zondagmiddag plaats door een groep studenten die protesteren tegen het gevoerde beleid van de gemeente en universiteit omtrent studentenhuisvesting. Hoewel kraken illegaal is in Nederland, mochten de betreffende krakers na overleg met de politie, de officier van justitie en de locoburgemeester overnachten in het gekraakte pand.

De gemeenteraadfracties zijn ontstemd en verbolgen over de huidige gang van zaken. CDA-fractievoorzitter René Bolle: ‘Dit lijken wel Amsterdamse praktijken, maar de Diepenring is geen Amsterdamse grachtengordel. Van andermans eigendommen blijf je af!’. Ook VVD’er Ietje Jacobs is fel: ‘Hoe is het mogelijk dat de gemeente, politie en justitie de eigenaar niet in bescherming nemen. Het is onbegrijpelijk en niet acceptabel dat hij zijn eigen pand niet in kan’.

Uit de laatste berichtgeving blijkt dat draagbalken in het pand zijn verstevigd en dat dit in overleg is gebeurd met de gemeente. Ook zijn er brandblussers en rookmelders aangebracht in verband met de veiligheid. ‘Kraken is illegaal, maar de gemeente lijkt de krakers vooral op hun gemak te stellen en toont geen enkele intentie tot het ontruimen van het pand’, aldus Amrut Sijbolts van de Stadspartij.

De gemeenteraadsfracties hopen woensdag tijdens het spoeddebat duidelijkheid te krijgen van het college.

De gemeenteraadsfracties van de VVD, Stadspartij en het CDA willen tijdens een spoeddebat van het stadsbestuur weten waarom er niet wordt ingegrepen bij de kraak van het Heykenspand aan de Akerkstraat 16A. De kraak vond zondagmiddag plaats door een groep studenten die protesteren tegen het gevoerde beleid van de gemeente en universiteit omtrent studentenhuisvesting. Hoewel kraken illegaal is in Nederland, mochten de betreffende krakers na overleg met de politie, de officier van justitie en de locoburgemeester overnachten in het gekraakte pand.

De gemeenteraadfracties zijn ontstemd en verbolgen over de huidige gang van zaken. CDA-fractievoorzitter René Bolle: ‘Dit lijken wel Amsterdamse praktijken, maar de Diepenring is geen Amsterdamse grachtengordel. Van andermans eigendommen blijf je af!’. Ook VVD’er Ietje Jacobs is fel: ‘Hoe is het mogelijk dat de gemeente, politie en justitie de eigenaar niet in bescherming nemen. Het is onbegrijpelijk en niet acceptabel dat hij zijn eigen pand niet in kan’.

Uit de laatste berichtgeving blijkt dat draagbalken in het pand zijn verstevigd en dat dit in overleg is gebeurd met de gemeente. Ook zijn er brandblussers en rookmelders aangebracht in verband met de veiligheid. ‘Kraken is illegaal, maar de gemeente lijkt de krakers vooral op hun gemak te stellen en toont geen enkele intentie tot het ontruimen van het pand’, aldus Amrut Sijbolts van de Stadspartij.

De gemeenteraadsfracties hopen woensdag tijdens het spoeddebat duidelijkheid te krijgen van het college.