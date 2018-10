Groningse gemeenteraad in actie voor blinden en slechtzienden

Omdat het afgelopen maandag Dag van de Witte Stok was waren de Groningse raadsleden door de Groningse Oogvereniging en de lokale afdeling van Visio uitgenodigd voor een demonstratie bij de Westerhaven.



De raadsleden konden daar zelf ervaren hoe het is om als blinde of slechtziende de straat over te steken. Het ontbreken van zebrapaden, die volgens de gemeente voor een schijnveiligheid zouden zorgen, zorgt daar voor onveilige situaties voor slechtzienden, zeggen de initiatiefnemers.



Wim Koks, raadslid van de SP, heeft namens acht fracties gevraagd hoe het college tot het besluit is gekomen om bepaalde zebrapaden in de stad enkel als “schijnveilig” te markeren. Tevens worden de geleidelijnen van de A-Straat, die op bepaalde punten onderbroken zijn, aan de kaak gesteld.



De vragen worden mede-ingediend door de ChristenUnie, de Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, CDA, Stad & Ommeland en 100% Groningen.