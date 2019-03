Groningse fractie Forum voor Democratie: 'De gasbel moet leeg!'

Van der Werf zegt letterlijk dat er een enorme bodemschat in de bodem zit en dat het zonde zou zijn om die te laten liggen. Wel wil hij dat alle gasbaten terugvloeien naar Groningen. "Dan is het draagvlak onder de Groningers veel breder", aldus Van der Werf tegen OOG.



De partij laat nog wel weten dat de gasbel wel gecontroleerd en veilig moet worden leeggehaald. "Gaat het allemaal moeilijk en is het niet veilig, dan moeten we kijken of daar een alternatief voor is."



De fractievoorzitter laat verder weten dat de fractie nog in overleg moet over hun verdere plannen voor Groningen. "Er zijn een aantal dingen die we belangrijk vinden en dat is betaalbare huisvesting, het afhandelen van de aardbevingsschade en de bereikbaarheid in de provincie.”



Het vergoeden van schade stond in het verkiezingsprogramma van de partij. Dat was niet het geval bij het standpunt van de partij om de gasbel leeg te pompen. Wel had fractievoorzitter Van der Werf dat eens laten weten bij een partijbijeenkomst. Het is nu voor het eerst dat hij het standpunt ook op camera benoemt.



Beeld: Omroep OOG