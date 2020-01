GroningerMuseum zesde in lijst van meest gehashtagde musea van Nederland

Op Instagram de hashtag #GroningerMuseum maar liefst 21.742 gebruikt. “Het gebouw, ontworpen door Alessandro Mendini is al een “instaatje” waard”, zo stelt Holidu. “Met alle vormen en kleuren is het een kunstwerk op zich. Op dit moment is er een tentoonstelling van hem te zien als architect, ontwerper en auteur, 25 jaar na het ontwerpen van het Groninger museum.”



Absolute koploper is het Rijksmuseum in Amsterdam met 426.562 hashtags. Ook het Van Gogh Museum (170.719) en het Moco Museum (100.330) in Amsterdam doen het enorm goed. Het Groninger Museum moet het ook nog afleggen tegen het Mauritshuis in Den Haag (38.571) en het Anne Frank Huis in Amsterdam (30.761).



De top-10 is compleet met het Amsterdamse Tropenmuseum, de Kunsthal in Rotterdam, het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en het Kröller-Müller Museum in Otterlo.



Methodiek

De top 10 is door de Holidu samengesteld op basis van het aantal hashtags van elk museum op Instagram. Er zijn 200 hashtags geteld, voor 104 verschillende Nederlandse musea. Hashtags van musea met minder dan 1.000 vermeldingen zijn niet in aanmerking gekomen voor de top 10. Ieder museum heeft een maximum van drie hashtags die bij elkaar opgeteld zijn.



