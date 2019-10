Groninger Museum stevent af op 300.000 bezoekers

Mocht het lukken om dit jaar 300.000 bezoekers over de drempel te krijgen, dan is dat geen record, zo meldt het Dagblad van het Noorden. Twee keer eerder werden vergelijkebare bezoekersaantallen gehaald: het eerste jaar na de opening en in 2002, het jaar dat in het museum schilderijen van Ilja Repin te zien waren.



“In dit museum, in deze stad en deze regio, is 200.000 bezoekers al een prestatie. De groei bij de musea in de Randstad is gebaseerd op toerisme. En uitschieters door grote tentoonstellingen. Het toerisme hier groeit niet zo waanzinnig”, zegt Andreas Blühm in een speciale bijlage van het Dagblad van het Noorden die woensdag verschijnt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het museumgebouw.



Sinds de opening van het gebouw in 1994 trok het museum zo’n 5,8 miljoen bezoekers. Dat komt neer op gemiddeld 232.000 per jaar. Bij de bouw werd uitgegaan van 150.000 bezoekers per jaar. Dat betekent echter niet dat het huidige museum te klein is, zegt Bluhm. “Gelukkig voorkomt onze ligging elke ambitie om uit te breiden”, aldus de directeur.