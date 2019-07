Groninger Museum sluit zaal: bolletjes van kunstenaar kleven aan bezoekers

Het Groninger Museum heeft zich op onverwachte wijze opnieuw in de kijker gespeeld. Het Museum heeft namelijk besloten om een zaal tijdelijk te sluiten, omdat het publiek wat al te enthousiast gebruik maakte van de mogelijkheid om in een laag piepkleine bolletjes te duiken van kunstenaar Daan Roosegaarde.

Roosegaarde is een Nederlandse uitvinder-kunstenaar-ontwerper die ook internationaal steeds bekender is geworden. Daarom heeft het Groninger Museum een tentoonstelling aan hem gewijd.

Onderdeel van die tentoonstelling is een installatie van lichtgevende bolletjes. Bezoekers kunnen duiken in een laag oplichtende korreltjes die Roosegaarde in de middenzaal neer heeft laten leggen. Probleem is echter dat die korreltjes aan de kleding blijven kleven, waardoor de bezoekers ze meenemen naar de rest van het Groninger Museum of zelfs daarbuiten.

Het Dagblad van het Noorden, dat dit meldt schrijft dat de zaal sinds afgelopen vrijdag is gesloten. Mogelijk gaat het vandaag weer open, want museum-directeur Andreas Blühm hoopt er een oplossing voor te vinden.

De korreltjes zijn overigens gemaakt van biologisch afbreekbaar zetmeel. Daardoor valt het met de vervuiling misschien wel mee, maar dat ze door het hele museum verspreid worden is ook weer niet de bedoeling, aldus Blühm.