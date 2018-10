Groningen wil discussie over Grote Markt

Tijdens het inspiratie en toekomstfestival Let’s Gro wil de gemeente dat er ook gesproken worden over de toekomst van de Grote Markt. Als in 2020 de bussen er niet meer rijden is het hoog tijd om het plein opnieuw in te richten, menen B en W.

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA): “De komende anderhalf jaar gaan we daar met elkaar goed over nadenken. Want wat maakt een plein als de Grote Markt tot een plek waar je graag wilt zijn, met in elk geval meer ruimte voor jou en waar je gelukkig kunt zijn?”

Tijdens Let’s Gro kunnen Stadjers en andere geïnteresseerden in een speciale cabine van het herinrichtingsplan ‘Ruimte Voor Jou’’ zelf aan de slag met een maquette en striptekening, waarmee ze zelf het plein kunnen inrichten.