Groningen Swim Challenge verpulvert recordopbrengst

Zaterdag doken 250 zwemmers het water in voor een estafette-zwemtocht van Lauwersoog en Zoutkamp naar Groningen. Ze begonnen om 05.30 en de eerste zwemteams arriveerden na een zwemtocht van 50 kilometer rond kwart over zes in de stad Groningen. Onderweg kregen ze te maken met slecht weer. Zo regende het en waaide het ook flink.



Naast de monstertocht van Lauwersoog naar Groningen, werd er in de stad ook de City Swim georganiseerd. Ook de deelnemers aan die tocht haalden geld op voor het UMCG Kanker Researchfonds.



Rond half negen ’s avonds werd bekend gemaakt dat de deelnemers met z’n allen zeker 217.000 euro hebben opgebracht. Tot eind september kan er nog gedoneerd worden, dus mogelijk dat het bedrag nog hoger wordt. Mogelijk dat de enorme aandacht voor de Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden, die ook meer dan 4 miljoen heeft opgehaald voor kankeronderzoek, ook een rol heeft gespeeld bij de hoge opbrengst.



De organisatie van de Swim Challenge laat weten dat er in 2019 een vervolg komt van het evenement.