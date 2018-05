Groningen Seaports is wereldleider als Ecoport

Groningen Seaports ontvangt donderdag voor de zesde maal het felbegeerde ecoports-certificaat en is daarmee in de wereld de eerste haven die dit certificaat voor de zesde achtereenvolgende keer heeft ontvangen. Groningen Seaports laat hiermee zien dat continu milieu-en duurzaamheidsprestaties levert in haar havens (Delfzijl en Eemshaven) en haven-gerelateerde bedrijventerreinen.

Het certificaat wordt donderdag uitgereikt door Isabelle Ryckbost, secretaris generaal van de Europese zeehavensorganisatie aan Cas König, directeur Groningen Seaports.



Duurzame stempel

Ecoports is een wereldwijd keurmerk voor duurzame havens die iedere twee jaar voortgang boeken in de milieuprestaties. Het certificaat vervalt vervolgens ook weer na twee jaar. Groningen Seaports krijgt het certificaat omdat Lloyds Register (de controlerende organisatie namens ESPO) vooral heeft geconstateerd dat het havenbedrijf veel doet om duurzaamheid en milieumaatregelen in haar gebied te ontwikkelen en te waarborgen. Te denken valt aan de realisatie van industriewaterleiding, stoomleiding, waterstof, zonnepark, windmolens, mar ook de tijdelijke natuur, natuurmonitoring, en onderzoek naar hergebruik van composieten.



Seaports krijgt het certificaat tijdens een havenbijeenkomst in Harlingen, waar de havens van Duitsland, Denemarken bij elkaar komen en ervaringen en projecten kunnen uitgewisselen. Deze bijeenkomst is ook ter inspiratie voor de Wadden ministers van Duitsland, Denemarken en Nederland (Carola Schouten). Seaports-directeur Cas Konig zal na afloop van deze bijeenkomst, als vertegenwoordig van de waddenhavens in Duitsland, Denemarken en Nederland ook met deze ministers het gesprek aangaan over de duurzaamheid van de havens langs de Waddenzee. Volgende week vrijdag zullen de ministers in de ministeriële conferentie afspraken maken over gezamenlijke ambities voor de Waddenzee.