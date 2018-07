Groningen op zesde plek duurste terrasjes van Nederland

De prijzen van koffie, bier en rosé op Groningse terrassen zijn afgelopen jaar bovendien gestegen met 2,9 procent, zo blijkt uit het onderzoek. Voor een rondje - bestaande uit twee koffie, twee fris, twee bier en twee rosé – betaal je dit jaar in de stad gemiddeld 23,20 euro. Vorig jaar was dat nog 22,55 euro. Daarmee zit de stad boven de landelijk gemiddelde stijging van 2,4 procent.



Een terrasje pakken is het duurst in Amsterdam. Daar betaal je voor een rondje gemiddeld 25,10 euro.