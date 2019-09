Groningen krijgt er vierhonderd laadpalen bij

Dat er in de stad 400 laadpalen komen, daarmee speelt de gemeente in op de groei naar ruim 4.000 elektrische auto’s die naar verwachting in 2020 in de gemeente zullen rijden. Vrijdag 30 augustus onthulden gedeputeerden Fleur Gräper (Groningen) en Tjisse Stelpstra (Drenthe) samen met de wethouders Philip Broeksma (gemeente Groningen) en Henk Lammers (gemeente Tynaarlo) officieel de eerste nieuwe laadpaal op duurzame energie, op P+R Hoogkerk. E-rijders kunnen naar verwachting eind van het jaar bij deze laadpalen zelf hun energieleverancier kiezen; dat is nieuw in Nederland.



Duurzame mobiliteit

“De gemeente Groningen streeft ernaar in 2035 CO2-neutraal te zijn. Duurzame mobiliteit is daarin een belangrijke pijler. Elektrische voertuigen dragen bij aan minder uitstoot van CO₂ en fijnstof en minder geluidsoverlast. Met de 400 laadpalen willen we elektrisch rijden stimuleren en spelen we alvast in op de groei van het aantal e-rijders in onze gemeente”, zegt wethouder Broeksma.



Meedenken over locaties

Uit onderzoek van de ANWB (Monitor Elektrisch Rijden 2018) blijkt dat 37% van de Nederlanders interesse heeft in elektrisch rijden, maar bijna een kwart van de ondervraagden nog geen elektrische auto koopt omdat er te weinig laadpalen zijn. Waar de laadpalen in de gemeente Groningen komen te staan, wordt nu nog per aanvraag bekeken, maar dat verandert. Er komt een plankaart voor alle openbare laadpalen, waar de gemeente vóór vaststelling over in gesprek gaat met de bewoners. “We stellen voorwaarden aan de plaatsing van laadpalen en vragen bewoners mee te denken over de locaties, want zij kennen hun straat tenslotte het beste”, meent Broeksma.



Opladen bij eigen energieleverancier

In samenwerking met Enpuls maakt Allego, winnaar van de aanbesteding, het in de toekomst voor meerdere energieleveranciers mogelijk stroom te leveren. Het unieke ervan is dat een elektrische rijder dan kan opladen met een laadpas van zijn eigen energieleverancier, mits die energieleverancier deelneemt. Zo kan een e-rijder bijvoorbeeld groene stroom gebruiken van het zonnepark van de lokale energiecoöperatie, waar zij of hij zelf misschien een aandeel in heeft.



Aanvraag laadpaal

De laadpalen - met elk twee laadpunten - worden de komende drie jaar geplaatst, beheerd en onderhouden door Allego. E-rijders kunnen bij Allego, onder voorwaarden, gratis een laadpaal aanvragen voor hun elektrische auto via de website openbaarladen.nl. De openbare laadpaal komt in de straat of iets verderop te staan, altijd op loopafstand. Ook komen er laadpalen op P+R-terreinen en carpoolplaatsen en eventueel laadpleinen.