Groningen koploper op gebied autodiefstal

In de provincie Groningen ging het vorig jaar om 137 auto’s. In Friesland en Drenthe werden in 2018 respectievelijk 93 en 94 auto’s gestolen. Landelijk gezien spant de provincie Noord-Holland de kroon: daar werden vorig jaar 2899 auto’s gestolen.



De stad Groningen was vorig jaar koploper als het gaat om het aantal auto-inbraken. In stad Groningen vonden het afgelopen jaar 396 auto-inbraken plaats. In Assen ging het om 68 auto-inbraken; in Leeuwarden werd in 118 auto’s ingebroken.



Ingebouwde navigatiesystemen, autoradio’s, spullen uit het dashboardkastje en overige auto-onderdelen zoals airbags, velgen en koplampen worden het vaakst gestolen, zegt Independer.