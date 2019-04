Groningen heeft duurste en goedkoopste begraafplaats van Nederland

Wil je een graf op begraafplaats Esserveld kopen, dan ben je voor een looptijd van dertig jaar precies 7308 euro kwijt. De prijs van een graf is afgelopen jaar met 179 euro gestegen.



Het goedkoopste graf van Nederland is ook in de provincie Groningen te vinden. Zo betaal je in de gemeente Midden-Groningen maar 1225 euro, met een minimale looptijd van 20 jaar.



Gemiddeld kost een graf in de provincie Groningen 2800 euro. Een crematie kost gemiddeld 765 euro. Qua landelijke gemiddeldes staat de provincie in de middenmoot.