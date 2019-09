Groningen Airport Eelde verandert naam in ' Fryslân Airport Eelde '

Het betreft echter een éénmalige actie, van één dag, omdat er vrijdag zeventig Friese zakenlieden met een charter naar Helsinki vertrekken. En op Eelde zijn ze wel zo klantvriendelijk om de Friese ondernemers even een thuisgevoel te geven. Al is het maar voor een dag...

Volgens een woordvoerder is het een reactie op het standpunt van de gemeenteraad van Groningen, dat enige tijd terug stelde graag van haar aandelen in Groningen Airport Eelde af te willen.

Gelukkig heet de luchthaven vanaf zaterdag weer gewoon 'Groningen Airport Eelde' !

