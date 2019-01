Vanaf maart weer naar Kopenhagen vanaf Eelde

Dankzij deze nieuwe lijndienst kunnen reizigers vanaf Eelde straks weer met een tussenstop in Kopenhagen weer de hele wereld overvliegen. Het behoud van een dergelijke ‘hub-luchthaven’ is erg belangrijk voor de toekomstplannen van Groningen Airport.



AIS Airlines, dat zijn hoofdkantoor heeft op Lelystad Airport maar vooral actief is in Duitsland en Scandinavië, gaat zowel ’s ochtends als ’s avonds een lijnvlucht naar Kopenhagen verzorgen. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van Jetstream 32-vliegtuigen, kleinere turboproptoestellen met plek voor 19 passagiers.



“Ons product past naadloos op deze route”, aldus Arend van der Meer, CEO van AIS Airlines. “Wij hebben de juiste vliegtuigen om stabiele betrouwbare verbindingen op te zetten op dunnere routes. Door te vliegen met brandstof efficiënte turboprop vliegtuigen met een wat kleinere stoelcapaciteit hebben we een passend product.”



De lijnvluchten zijn volgens AIS vooral gericht op “de zakelijke reiziger die snel en zonder gedoe op zijn bestemming wil zijn.”



Tickets voor de vluchten zijn vanaf nu te boeken via www.groningenairport.nl en www.aisairlines.com of via verschillende boekingswebsites en reisbureau’s.