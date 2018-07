Groningen Airport Eelde begint eigen boekingssite

Natuurlijk zijn rechtstreekse bestemmingen als Londen, München en Kopenhagen te boeken via de site, maar ook vluchten naar bijvoorbeeld New York, San Francisco, Beijing of Stockholm zijn via de site gemakkelijk te vinden en te boeken.



Bowy Odink, Commercieel Manager Groningen Airport Eelde is blij met de boekingssite: “Een lang gekoesterde wens is hiermee in vervulling gegaan. Uit de markt kregen we vaak te horen dat men graag via Groningen Airport Eelde reist, maar niet goed kan vinden waar die tickets te boeken zijn. Met deze eigen boekingswebsite is het voor iedereen makkelijker om tickets vanaf Groningen Airport Eelde te boeken.”



De boekingswebsite is rechtstreeks te bereiken via www.tickets.groningenairport.nl. Tevens is de boekingsmodule geïntegreerd op de website www.groningenairport.nl.