GroenLinks wil jaarlijks Grunneger Pride-event

“We zijn een open en tolerante provincie waar iedereen de vrijheid jezelf te zijn moet kunnen vieren”, aldus Blaauw. “De festivals en evenementen in Groningen worden steeds groter, maar een evenement is pas echt inclusief en tolerant als er eerst diversiteit gevierd wordt om daarna gezamenlijk de rest van het festival te beleven.”



GroenLinks wil een subsidie uitschrijven voor de organisatie die met het beste plan komt voor het Grunneger Pride-event in 2020. Een voorwaarde daarbij zou moeten zijn dat het feest voorafgaand aan een reeds bestaand event georganiseerd wordt, zoals Swingin’ Groningen, Eurosonic/Noorderslag of het Groningens Ontzet.



Ook het Groningse GroenLinks gemeenteraadslid Jeffry van Hoorn is voor een Grunneger Pride: “Ik weet zelf als geen ander hoe geweldig het is om bij een Pride aanwezig te zijn. Maar de Amsterdam Pride is voor veel jongeren in Noord-Nederland nogal een stap. Een Groningse variant zou voor deze jongeren een geweldige kans zijn om te ervaren hoe het is als je gewoon geaccepteerd wordt voor wie je bent.”