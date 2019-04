GroenLinks stelt vragen over bufferzone bij Groningse abortuskliniek

Abortuskliniek Stimezo in de stad Groningen heeft regelmatig last van intimidatie door demonstranten. Ook in andere Nederlandse gemeenten zijn er met regelmaat demonstraties bij abortusklinieken.



GroenLinks wil nu van het college weten hoeveel incidenten zich in Groningen hebben voorgedaan en wat er voor nodig is om eventuele ‘bufferzones’ in te stellen. Ook wil de partij weten hoe het college van plan is ervoor te zorgen dat vrouwen ongehinderd en zonder intimidatie gebruik kunnen maken van de kliniek.