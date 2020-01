GroenLinks, Partij voor de Dieren en Student & Stad willen vuurwerkverbod in Groningen

De partijen willen dat het gemeentebestuur bij de minister lobbyt om zo snel mogelijk een vuurwerkverbod in te stellen en ondertussen te onderzoeken wat het effect zou zijn van het aanwijzen van de hele gemeente Groningen als één grote vuurwerkvrije zone.



De raadsleden maken zich zorgen over geluidsoverlast, verslechtering van de luchtkwaliteit, brandgevaar en de angst en stress die dit alles veroorzaakt bij mens en dier. Ook maken de partijen zich zorgen over de hoeveelheid plastic die in het milieu komt.



Stijgende weerstand

Ook in de rest van Nederland komt er steeds meer weerstand tegen vuurwerk, onder andere vanwege het grote aantal incidenten. Ook is er tijdens de jaarwisseling veel agressie tegen hulpverleners. Oogartsen, experts en hulpdiensten azen al jarenlang op tot een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren, zo laten de partijen weten. Ook in de landelijke politiek komen steeds meer geluiden voor een vuurwerkverbod.



In hun schriftelijke vragen willen de partijen weten hoe de jaarwisseling in Groningen precies is verlopen en of de gemeente ook wil ingrijpen, mocht de regering niet een landelijk vuurwerkverbod instellen.



De partijen zien een grote vuurwerkshow als goed alternatief. “Dat brengt ook nog eens mensen samen”, aldus GroenLinks.