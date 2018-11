GroenLinks grote winnaar van gemeenteraadsverkiezingen; D66 keldert fors

GroenLinks is de grote winnaar geworden van de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, Haren en Ten Boer. Volgens de voorlopige uitslag stijgt de partij van 4 naar maar liefst 11 zetels. Achter de partij eindigen de PvdA met zes zetels als tweede partij (1 minder dan in 2014). D66 verliest fors. De partij was de laatste vier jaar met 11 zetels de grootste partij in Groningen, maar houdt daar nu nog maar 5 van over.

De PVV en 100% Groningen debuteren in de raad met respectievelijk 1 en 2 zetels. De Sportpartij haalde niet genoeg stemmen voor een zetel. Andere winnaar is de Partij voor de Dieren die van 1 naar 3 zetels gaat.



Verliezers

De VVD (4) en ChristenUnie (3) zien niets veranderen in hun zetelaantallen. De SP verliest 1 zetel en komt uit op 5. Ook de Stadspartij (van 4 naar 2), CDA (van 3 naar 2) en Student en Stad (van 2 naar 1) moeten een zetel inleveren. De gemeenteraad van Groningen had 39 zetels, maar groeit naar 45 zetels.



Coalitie

Het huidige college komt uit op een zetelaantal van 25 en dat is een ruimte meerderheid. De drie linkse partijen (GroenLinks, PvdA en SP) hebben met 22 zetels niet genoeg voor een coalitie. Een samenwerking van maar drie partijen is sowieso uitgesloten. GroenLinks zou ook nog kunnen kiezen voor een coalitie met de PvdA en D66, en de VVD (waarmee het niet altijd boterde) vervangen voor het CDA of de ChristenUnie.



Voorlopig

Het gaat om een vrij nauwkeurige voorlopige uitslag op grond van tellingen op partijniveau. De uiteindelijke uitslag kan hier nog iets van afwijken. Het hoofdstembureau stelt op vrijdag 23 november de definitieve uitslag vast.



Opkomst

De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezing in Groningen, Haren en Ten Boer bedraagt 44,1% bij de sluiting van de stembureaus om 21.00 uur. Bij de gemeenteraadsverkiezing voor de nieuwe gemeente Groningen mochten 190.162 mensen uit Groningen, Haren en Ten Boer hun stem uitbrengen.