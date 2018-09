Goedmakertje na Noorderzon: Joost van Keulen kruipt achter de bar

Omdat het tijdens festival Noorderzon traditioneel een stuk rustiger is in de cafés en kroegen in de Groningse binnenstad bedacht wethouder Joost van Keulen een ludiek goedmakertje: hij werpt zichzelf kosteloos op als barman. En zo staat hij donderdagavond biertjes te tappen in café De Wolthoorn .

“Ik vrees dat ik wel een kleine opfriscursus nodig heb”, verzucht Van Keulen, die geen echte ervaring als barman heeft. “Als student tapte ik weleens een biertje bij mijn studentenvereniging of op de voetbalclub, maar dat is alweer heel wat jaren geleden. Ik heb eigenlijk vooral ervaring aan de andere kant van de bar”, grapt de wethouder.



Tijdens Noorderzon, met ook dit jaar weer zo’n 150.000 bezoekers, is het traditioneel een stuk stiller in de binnenstad. “Noorderzon is natuurlijk een fantastisch festival, dat enorm veel bezoekers trekt, maar daar zijn cafés in de stad wel tijdelijk de dupe van. Vandaar dit ludieke gebaar.”



Van Keulen staat donderdag vanaf 19.30 uur een paar uur achter de bar. “Compleet met vlinderstrik, sloof en giletje. Zoals het hoort.” De Wolthoorn is voorlopig het enige café waar de wethouder te vinden zal zijn als barman. “Maar als er andere kroegen zijn die interesse hebben: meld het vooral!”