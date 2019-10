Spiegelende ijsbaan Kardinge doet schaatsers watertanden - app om rondetijden bij te houden

Een spiegelend gladde glanzende ijsbaan op Kardinge doet het water ongetwijfeld in de mond lopen bij Groningse schaatsliefhebbers (foto boven).

Ze hoeven niet meer te wachten, want sinds afgelopen weekend kunnen ze weer helemaal aan de bak.

Rondetijden bijhouden

Nieuw is dat iedereen met een smartphone nu gemakkelijk de rondetijden kan bijhouden. Op de 400 meterbaan kun je je rondetijden registreren via het systeem van Mylaps in combinatie met een Schaatsapp.