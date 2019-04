Gemeente wijst eerste rookvrije zones aan

Het is niet zo dat er al nu al niet meer gerookt mag worden op deze plekken: eerst moet de gemeenteraad nog akkoord gaan.



In september vorig jaar ging de gemeenteraad akkoord met de mogelijkheid om gebieden in de openbare ruimte aan te wijzen waar het verboden is om te roken.



De eerste drie aanvragen die daarop bij de gemeente binnen kwamen, zijn nu door het college toegewezen. De gemeente heeft tot nu toe in totaal dertien aanvragen ontvangen.



Het UMCG, de Hanzehogeschool en het Alfa College zijn zelf verantwoordelijk voor het inrichten van de zones en het handhaven van het verbod.