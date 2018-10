Gekte op huizenmarkt: woningen in stad verkocht boven de vraagprijs

De gekte op de woningmarkt maakt dat huizen in de stad Groningen vaak worden verkocht boven de vraagprijs. Volgens het CBS staat de stad zelfs in de top 5 van Nederlandse steden waar overboden wordt.

In de stad Groningen wordt gemiddeld bijna 1 procent meer betaald voor een woning. Amsterdan spant de kroon: daar wordt gemiddeld 5 procent meer neergelegd voor een huis.



Naast Amsterdam, Haarlem en Almere gaat het om Utrecht en dus ook Groningen.



In het noorden en oosten van de provincie worden veel huizen juist onder de vraagprijs verkocht, zo blijkt uit cijfers van het CBS.



De gemiddelde verkooptijd van huizen in de provincie is gedaald van 9 maanden in 2014 tot 7 maanden nu.