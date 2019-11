GBB: 'Het definitief failliet van het Mijnraadadvies'

Het Mijnraadadvies is failliet, zo stelt de Groninger Bodem Beweging. "Uit nieuw onderzoek van de NCG blijkt dat veel woningen die door de HRA-methodiek van de NAM veilig zijn verklaard, alsnog versterkt moeten worden. Het Mijnraadadvies waarop het beleid van minister Wiebes is gebaseerd, heeft deze HRA-methodiek als grondslag. De resultaten van het onderzoek betekenen het failliet van het Mijnraadadvies."

RTV Noord onthulde dat er een steekproef is gedaan onder 770 woningen die eerder veilig waren verklaard. Uit het extra onderzoek blijkt echter dat vrijwel alle 127 onderzochte panden alsnog versterkt moeten worden. De groep is opnieuw doorgerekend met de meest actuele veiligheidsnorm.



Hieruit blijkt volgens de Groninger Bodem Beweging dat de HRA-methodiek sterk tekortschiet bij het bepalen van woningen met veiligheidsrisico's. "Het betekent de facto het failliet van het Mijnraadadvies, dat volledig stoelt op de bruikbaarheid van de HRA-methodiek om te bepalen welke huizen eventueel wel en welke niet versterkt hoeven te worden", aldus de GBB.



"We stellen al lang dat de HRA-methodiek niet voor het doel geschikt is waarvoor de Mijnraad haar heeft gebruikt. De NAM zelf heeft dit ook aangegeven", zo stelt de belangenclub.



De glasharde bevestiging hiervan door het nieuwe onderzoek, leidt volgens de GBB tot de volgende conclusies: