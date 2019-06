Gasunie: gaswinning mogelijk sneller terug tot ónder de 12 miljard

De Gasunie denkt dat er mogelijkheden zijn om de gaswinning uit het Groningen-veld versneld terug te brengen tot het veilige niveau van 12 miljard kuub per jaar, of zelfs daaronder. Daarbij speelt stikstof een belangrijke rol.

Volgens de NOS - die dit meldt - dacht Gasunie tot voor kort dat er jaarlijks toch wel 15,9 miljard kuub gewonnen zou moeten worden om alle woningen te blijven verwarmen en om aan de leveringsverplichtingen te kunnen voldoen.

Stikstof

Dat er nu toch mogelijkheden zijn om het verder terug te brengen onder de grens van 12 miljard kuub, heeft volgens Gasunie te maken met het inzetten van stikstof.

Stikstof kan namelijk worden toegevoegd aan aardgas dat gewonnen wordt uit andere velden dan Groningen. Door er stikstof aan toe te voegen, krijgt het dezelfde kwaliteit als het Groningse gas. Afnemers merken er dan niets van dat zij gas krijgen dat niet afkomstig is uit Groningen.

‘Momenteel wordt getest of een stikstofinstallatie in Wieringermeer meer stikstof kan leveren. Als daar genoeg stikstof kan worden gemaakt, zou de gaswinning uit Groningen volgend jaar al dichter in de buurt kunnen komen van de 12 miljard kuub die het Staatstoezicht op de Mijnen adviseert’, zo schrijft de NOS

Er waren al plannen voor een nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek. Die is volgens de Gasunie in 2022 gereed. Als de nieuwe fabriek draait, is er 7 miljard kuub gas minder uit Groningen nodig. Dan kan de winning in Groningen door stikstofmenging dus al ver onder de 10 miljard kuub uitkomen.

Zuidbroek

Over de stikstoffabriek meldt Gasunie op haar website:

"Om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk omlaag te brengen tot in eerste instantie 12 miljard m3 aardgas per jaar, is de uitbreiding van de stikstofinstallatie nabij Zuidbroek een noodzakelijke maatregel. Door de uitbreiding kan een reductie van ongeveer 7 miljard m3 Groningengas per jaar (bij een koud jaar) worden gerealiseerd. Dat is 26,9 procent van het binnenlandse verbruik van laagcalorisch gas in 2017. Door stikstof bij te mengen aan (geïmporteerd) hoogcalorisch gas kan pseudo Groningengas worden geproduceerd dat geschikt is voor de CV– en kookapparatuur in huishoudens.

De installatie beslaat een terrein van ongeveer 12 hectare en krijgt een capaciteit van 180.000 m3 stikstof per uur. Deze capaciteit is ruim 10 keer groter dan de bestaande stikstofinstallatie in Zuidbroek. De planning is dat de installatie in het eerste kwartaal van 2022 in gebruik genomen wordt."