Forum voor Democratie doet mee aan Groningse Statenverkiezingen

Thierry Baudet maakte de deelname aan de Groningse Statenverkiezingen zondagavond bekend tijdens een Facebook Live-sessie. Via Twitter communiceerde de partij maandagochtend dat Bart van der Werf de kandidatenlijst zal aanvoeren.



Van der Werf heeft volgens FvD een achtergrond in de media en ICT en is al langere tijd actief voor de partij in Groningen. Volgens zijn LinkedIn-pagina werkt hij momenteel als accountmanager bij het Groningse bedrijf InGoedeBanen.nl.