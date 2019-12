Forum heeft Groningen nu al voorgoed veranderd (Commentaar)

Groningen zal nooit meer de oude zijn. De enorme publieke belangstelling van meer dan 30.000 bezoekers en de enthousiaste reacties na afloop van de bezichtiging wijzen er op dat het Forum op de eerste plaats een enorme publiekstrekker kan worden, en op de tweede plaats door eigen inwoners en studenten tot een soort hoogwaardige nieuwe ‘huiskamer van Groningen’ kan uitgroeien.

Dát het Forum Groningen een bijzondere inhoud heeft, dat hadden de mensen die van te voren al een kijkje mochten nemen al wel gemeld. Maar niemand wist zeker hoe het ‘brede publiek’ zou reageren. Welnu: dat werd sinds afgelopen vrijdag heel snel duidelijk. Wat het Forum Groningen in de toekomst gaat brengen, dat kan niemand zeggen. Net zo min als dat men in Amsterdam wist dat het Rijksmuseum of het Van Gogh Museum miljoenen bezoekers zouden trekken. Nu is het Forum geen museum, maar het kan voor velen wel een aanleiding zijn om toch eens een kijkje te nemen in Groningen, de eigenzinnige stad die er steeds weer in slaagt om zich met bijzondere projecten in de kijker te spelen. In elk geval kan het Forum Groningen bijdragen aan een gevoel van trots, en zorgen voor een grotere eigenwaarde ten opzichte van de Randstad, waar sommige mensen nog steeds zeggen: 'Zo, komt u hélemaal uit Groningen?' Voortaan kunnen we dan sneller zeggen: 'Ja, gelukkig wel!'.

Enkele reacties op de Facebookpagina van de GIC: Carolien le Clercq Ik vind het een aanwinst. Ik zal er vaak naartoe gaan voor de bieb en de bioscoop. Het mooie uitzicht trekt vast ook veel publiek. Arjan Vanderbilt Dit soort gebouwen geven de stad meer smoel, allure en hoogstaand kwaliteit. Het zal duizenden mensen naar de stad trekken en ook mensen hier houden. Dit zijn gebouwen die mensen gelukkig maken een gebouw die in NL nog niet bestond en Groningen nu heeft! Albert Dinckgreve Ik ben bij de opening geweest en het was erg indrukwekkend! Het was er erg druk en er was zo veel te zien.. Ik woon niet in de stad en ik heb helaas lang niet alles goed kunnen bekijken..binnen 3 uurtjes. Daar is het te groot voor. Er is daar zo veel te zien en zo veel te doen. Giga-groot! In 1 woord: Fantastisch! Bijna on-Nederlands! Je kunt er met gemak een hele dag doorbrengen! Absoluut zeker een letterlijk en figuurlijk enorme aanwinst voor stad en ommeland! Ik voorzie een enorme stijging van het aantal bibliotheek abonnees! Maple Hupkens Ik denk dat het toerisme in de stad hierdoor aantrekt. Fijn pand van binnen, vandaag voor het eerst een kijkje mogen nemen en ik ben onder de indruk!