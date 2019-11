Forum Groningen trekt meer dan 21.000 bezoekers in eerste 24 uur

De wachttijd liep op sommige momenten op tot meer dan een uur. De organisatie wilde niet teveel mensen toelaten. Bezoekers bleven over het algemeen vrij lang in het gebouw rondhangen. In de middag kwamen een groot aantal bekende schrijvers naar het Forum. Bezoekers konden zich in exoskeletten laten hangen en zich laten bewegen op Duitse technomuziek. Er waren filmvoorstellingen en het dakterras was open.



Het Forum werd vrijdagmiddag om 17.00 uur geopend. Het was de bedoeling dat er 24 uur lang feest zou worden gevierd. Het gebouw is ’s nachts wel even een paar uurtjes dicht geweest om schoon te kunnen maken.



Het aantal bezoekers is boven verwachting. “We hadden natuurlijk gehoopt dat er veel mensen zouden komen in het openingsweekend, maar dat het er zovelen zouden zijn, hadden we nooit gedacht. We zijn werkelijk overrompeld door het bezoek en de enorme hoeveelheid positieve reacties. Dank Groningen!”, zegt directeur Dirk Nijdam.



Iedereen die de rij heeft overgeslagen en dus het Forum nog niet is in geweest, kan dat zondag opnieuw proberen. Het Forum opent de deuren dan gewoon om 09.00 uur. Ook de exoskeletten zijn er dan nog. “Bovendien zijn we 365 dagen per jaar open”, aldus directeur Dirk Nijdam.