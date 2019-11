Forum Groningen in het kort

Na een intensief proces van plannen maken en bouwen is het eindelijk zo ver, Forum Groningen opent de deuren voor het publiek! Daarmee is het historische hart van de stad Groningen een spraakmakend gebouw rijker. Het Forum is ontworpen door het Amsterdamse NL Architects in opdracht van de Gemeente Groningen. Het telt 17.000 m2 vloeroppervlak verdeeld over tien verdiepingen. Forum Groningen is zeven dagen per week open en biedt onderdak aan uiteenlopende activiteiten rond één samenhangende ambitie.

Vrij toegankelijk

Voor bezoek aan (film-)voorstellingen, exposities, events en bijvoorbeeld Storyworld is een toegangskaartje nodig. Maar grote delen van het gebouw zijn vrij toegankelijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor de over verschillende etages verdeelde collectie van de stadsbibliotheek, en voor de vele comfortabele studie-/werk- en ontmoetingsplekken. Het geldt uiteraard ook voor de drie horecagelegenheden in het gebouw. Er is een café op de begane grond, met terras aan de Nieuwe Markt. Er is een filmcafé rond de filmzalen halverwege het gebouw. En er is een café-restaurant op de tiende verdieping. Vanaf het dakterras, op 45 meter hoogte, maar door het grote glazen atrium ook vanaf vele verdiepingen in het gebouw, heb je een prachtig uitzicht over de Groninger binnenstad. Onder het gebouw is een parkeergarage en een openbare fietsenkelder.



Kunstige parkeergarage

Wie zijn auto parkeert onder het Forum en nietsvermoedend zijn weg omhoog zoekt, kan er niet omheen: Wervel. Dat is de naam van het kunstwerk dat in de vide van de parkeergarage hangt. Een ingenieuze, 20 meter lange LED-sculptuur geïnspireerd op de vorm van een tornado. Wervel golft tussen het beton, volgt de contouren van de architectuur en weerspiegelt alvast wat de bezoeker boven te wachten staat: verbeelding, licht, beweging en turbulentie. Wervel laat kleurrijke, gecomponeerde beelden zien die gebaseerd zijn op natuurlijke fenomenen en de wetenschap hierachter. Wervel is in opdracht van het CBK Groningen gemaakt door kunstenares Nicky Assmann. Wervel is op zichzelf al een bezoek aan het Forum waard.



Historie

De bouw van het Forum vergde acht jaar en vooral ook heel veel geduld. Zo lag de bouw van het prestigieuze project, dat in 2012 startte, bijna een jaar stil omdat er aanpassingen in het ontwerp nodig waren om het gebouw aardbevingsbestendig te maken. De extra kosten, 68 miljoen euro, werden betaald door de NAM. Aan het Forum hangt een totaalprijskaartje van 101 miljoen. “Het meest scheve, maar tegelijkertijd ook meest veilige en aardbevingsbestendige gebouw van de stad”, zo omschrijft Forum-directeur Dirk Nijdam het gebouw. Nijdam verwacht dat het Forum daarna zo’n 1,3 miljoen bezoekers per jaar trekt, al noemt hij dat een ‘zuinige schatting’. “De bibliotheek en de bioscoop aan de Hereplein trokken gezamenlijk al 1,1 miljoen mensen per jaar. Het lijkt me evident dat we daar ver overheen gaan.”



De feitjes op een rijtje:

Ontwerp en bouw: NL Architects & BAM

Hoogte: 45 meter

Vloeroppervlakte: 17.000 m2

Kosten van bouw Forum: Ongeveer 90 miljoen euro

Kosten inrichting: 13 miljoen euro

Bouwtijd: 31 oktober 2012 tot 29 november 2019



Foto's: KNELIS