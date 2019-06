Forse investering in uitstraling Zernike Campus

De Zernike Campus is nu al een indrukwekkend onderwijs- bedrijven- en onderzoekspark in Groningen. Maar om nu te zeggen dat het een park is met veel sfeer en uitstraling? Nou, nee, dat niet echt. Maar dát gaat veranderen. Gistermiddag is officieel een begin gemaakt met een upgrade en verbetering van de Zernike Campus. Lees verder.

De gemeente Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen gaven vanmiddag in de Smitsborg op Zernike Campus een symbolisch startschot voor de werkzaamheden aan de Zernikelaan en Zernike Campus. Zij investeren fors in de verblijfskwaliteit en de verkeersveiligheid waarmee de sfeer en uitstraling van de Zernike Campus een boost krijgen. Oosterhof Holman is de aannemer die deze klus in de komende drie jaar gaat klaren. Edward van der Meer, Directeur Campus Groningen is blij met de upgrade: “Voor Campus Groningen betekent deze upgrade van de Zernikelaan een prachtige verbetering van Zernike Campus. Niet alleen de infrastructuur, maar juist ook de openbare ruimte, de Campus als ontmoetingsplek tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven krijgt hiermee een enorme impuls.” Verbetering entree Zernike De werkzaamheden bij de entree van de Zernike Campus zijn al in volle gang. De fietspaden zijn vernieuwd en in de zomer wordt de rijbaan onder handen genomen. Ook de afritten Zernike Campus van de Ring worden verbreed voor een goede doorstroming van het verkeer. Het gebied onder de ringweg wordt vernieuwd en overzichtelijker ingericht voor fiets- en autoverkeer.

V.l.n.r. Roeland vd Schaaf, Edward vd Meer, Erica Hepping (RUG), Klaas Holtman (Bedrijvenvereniging WEST), Rob Verhofstad en Peter Westra (Oosterhof Holman) Foto: gemeente Groningen.