Forse boetes voor voetbalverenigingen na verkopen drank aan minderjarigen

Een van de voetbalclubs beklaagt zich bij RTV Noord over het feit dat de gemeenteambtenaren van die testkopers heeft ingezet. Ook vindt voorzitter Marcel Klunder van Groninger Boys het boetebedrag erg hoog.



Ook nachtwinkels en horeca

De gemeente Groningen kan maandag in een reactie nog niet zeggen hoeveel clubs de laatste weken een zogeheten bestuurlijke boete hebben gekregen. “We doen regelmatig controles. Niet alleen bij voetbalverenigingen, maar ook bij nachtwinkels en horecagelegenheden”, legt een woordvoerder van de gemeente uit.



Zodra er bij de kassa niet wordt gevraagd om een identiteitsbewijs en de minderjarige testkoper kan een biertje kopen, volgt meteen een boete. “We geven niet eerst een waarschuwing. Ook bij een eerste overtreding kun je meteen een boete krijgen”, aldus de woordvoerder.



Beleid van gemeenteraad

Volgens de gemeente is het inzetten van een testkoper een goede manier om te controleren of de bezochte verenigingen of winkels de juiste regels hanteren. “De boetes en het inzetten van testkopers zijn onderdeel van beleid dat is afgesproken in de gemeenteraad”, zegt de woordvoerder.



Als clubs vaker de fout in gaat, dan kan het boetebedrag worden verhoogd. De gemeente wil niet bevestigen of Groninger Boys inderdaad een boete heeft gekregen.