Filmmaker Reynaert Vosveld wint het Hendrik de Vriesstipendium

Het stipendium is een aanmoedigingsprijs voor jonge, professionele, talentvolle Groninger kunstenaars, bedoeld om hun artistieke ontwikkeling te stimuleren. Vosveld ontvangt een geldprijs van 6000 euro.



Volgens de jury zijn de animaties van de filmmaker nu al uniek. ‘Hij combineert zware thema’s met een lichte benadering en een feilloze muzikale timing. De jury is onder de indruk van het samenspel van geluid en animatie in zijn projecten.’



Het werk van alle genomineerden is tot 11 januari te zien in een tentoonstelling in het CBK aan de Trompsingel in Groningen.



Bekijk hieronder een animatie van filmmaker Reynaert Vosveld.