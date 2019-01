FC Groningen stijgt naar vierde plek op ranglijst van ‘volgers’

In totaal heeft de club nu zo’n 204.000 volgers via Facebook, Instagram en Twitter. Het aantal volgers is het afgelopen jaar gestegen met 6,2 procent. Met het wegvallen van FC Twente uit de Eredivisie is FC Groningen nu ‘best of the rest’, hoewel het gaatje met AZ (200.561) niet groot is. Ajax (bijna 4,46 miljoen volgers), PSV (bijna 1,58 miljoen volgers) en Feyenoord (1,36 miljoen volgers) doen het overigens nogal een stukje beter op social media.



Groningen heeft de meeste volgers via Facebook. Met 91.685 likers is dat bijna de helft van het totale aantal. Het Instagram-account groeit gestaag door met nu zo’n 34.400 volgers. FC Groningen is op Twitter ook nog steeds onverminderd populair met 78.001 volgers. Overigens heeft de club ook bijna 5.000 volgers via LinkedIn, maar die cijfers zijn niet meegenomen in de telling. Voor de meeste clubs geldt dat Facebook nog steeds het meest populaire sociale medium is.



Wat natuurlijk ook belangrijk is: SC Heerenveen (182.871 volgers) en vooral FC Emmen (42.722 volgers) kunnen absoluut niet tippen aan de dus populairste club van het Noorden. Als al die volgers nou ook even een kaartje kopen voor een van de wedstrijden, dan wordt de Groene Hel misschien ook nog weer een onneembare vesting.



Bekijk hier het hele overzicht van volgers in de Eredivisie.