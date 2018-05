FC Groningen is populairder op tv dan in het eigen stadion

Daar waar het Noordlease Stadion elke wedstrijd maar matig gevuld is, blijkt FC Groningen op tv een waar kijkcijferkanon te zijn. Er zijn namelijk in de Eredivisie maar vier clubs die tijdens de live-uitzendingen op FOX Sports meer kijkers trekken.

Gemiddeld kijken er 156.719 kijkers naar de wedstrijden van FC Groningen op de betaalzender. Daarmee staat de club op de vijfde plaats in het kijkcijferklassement. De top-3 bestaat uit de traditionele topclubs. Ajax (426.000 kijkers), Feyenoord (423.000 kijkers) en PSV (312.000 kijkers) voeren de lijst aan. Het gedegradeerde FC Twente trekt met 158.000 kijkers nog altijd iets meer dan de FC.



De Groningers trekken dus meer kijkers dan clubs als AZ, FC Utrecht en PEC Zwolle. Die clubs eindigden ook hoger dan FC Groningen in de competitie. Wat de Stadjers vooral deugd zal doen, is dat het SC Heerenveen (115.000 kijkers) ver achter zich laat. De Friezen moeten het doen met een dertiende plaats.



De goede kijkcijfers leveren de club niks op. De tv-gelden worden verdeeld op basis van de sportieve resultaten in de laatste tien seizoenen.