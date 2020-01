FC Groningen identificeert raddraaier: dader gooide rookbom en zette Ajax-sjaal in brand

De supporter gooide een groene rookpot op het veld en stak op de Tonny van Leeuwen Tribune een Ajax-sjaal in brand. Scheidsrechter Allard Lindhout legde de wedstrijd daarop kort stil.



De club wil de dader een stadionverbod opleggen. Eventuele vervolgstraffen, zoals boetes, worden op de verantwoordelijken verhaald.



Algemeen directeur van FC Groningen Wouter Gudde is blij dat de dader zo snel is geïdentificeerd. “We willen voorkomen dat medesupporters worden gedupeerd door eventuele straffen opgelegd door de aanklager betaald voetbal. Wij begrijpen niet dat mensen die dit soort overtredingen begaan niet snappen dat ze met hun gedrag mogelijk ook medesupporters straffen, die niets met de incidenten te maken hebben of willen hebben.”