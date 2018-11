Extra politie tijdens intocht om confrontatie tussen anti-Zwarte Piet activisten en hooligans te voorkomen

Bij de intocht van Sinterklaas in Groningen is zaterdag extra politie op de been omdat een harde kern voetbalsupporters de demonstratie van actiegroep Kick Out Zwarte Piet zou willen verhinderen. Dat meldt de Groningse burgemeester Peter den Oudsten vrijdag.

De anti-Zwarte Piet betogers hebben van de burgemeester een plek op het Emmaplein toegewezen gekregen om te demonstreren. Den Oudsten zegt echter wel dat het contact met de organisatie van de demonstratie tegen zwarte piet moeizaam verloopt.



Daarnaast kreeg de burgemeester informatie dat hooligans de demonstratie zouden willen verhinderen. “Tegen hen wil ik zeggen: doe dat niet”, aldus Den Oudsten. “Groningen is een tolerante stad, waar je je mening mag geven en waar we dat van elkaar respecteren. Ik wil beide partijen oproepen om het kinderfeest ongehinderd door te laten gaan.” De burgemeester heeft besloten om extra politie in te zetten, zodat de intocht feestelijk kan verlopen.



Ook in Nijmegen was een dreiging van voetbalsupporters om de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet te verhinderen. De anti-Zwarte Piet activisten besloten om hun demonstratie af te blazen ,,vanwege het grote aantal bedreigingen en het feit dat de burgemeester weigert een zichtbare locatie toe te wijzen." Volgens de actiegroep willen ze vreedzaam protesteren, zonder dat de kinderen er last van hebben. ,,We vrezen dat de houding van de burgemeester en de pro-pieters tot onnodige escalatie zal leiden", aldus de actiegroep.