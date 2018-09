Exposities in voormalig BIM-tankstation

Het gaat om een tijdelijke invulling: het is nog niet bekend wat de nieuwe bestemming van het Rijksmonument wordt. Onder andere op Let’s Gro, in november, wordt er nagedacht over een nieuwe invulling.



De exposities die er komende maanden te zien zullen zijn, worden georganiseerd en samengesteld door kunstinitiatief Het Resort. Elk seizoen moeten er andere jonge kunstenaars ruimte krijgen, ondersteund door andere de gemeente, de Hanzehogeschool, de Minerva kunstacademie en NNT + Club Guy & Roni



Het voormalige tankstation is voor de gelegenheid tijdelijk omgedoopt tot 'Dudok aan het Diep', vernoemd naar de architect die het tankstation ontwierp.



Het tankstation aan de Turfsingel is nog als enige overgebleven van de in totaal 112 soortgelijke gebouwen die Dudok in de jaren vijftig heeft ontworpen.



Het volledige programma en informatie over de deelnemende kunstenaars is te vinden op www.hetresort.nl.