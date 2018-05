Kapotte kabel: Europapark zonder stroom

Een deel van het Europapark in de stad Groningen heeft dinsdagochtend zonder stroom gezeten. Volgens Enexis is bij werkzaamheden bij het Helperpark een kabel van het elektriciteitsnet kapotgetrokken. RTV Noord, dat ook op het Europapark zit, moest overschakelen op noodstroom.

Volgens Enexis hadden 27 aansluitingen sinds 9.13 uur dinsdagochtend geen stoom meer. Het ging onder andere om woningen in wooncomplex De Leyhoeve en de bedrijven in de Mediacentrale. “Achter een zo’n aansluiting kan natuurlijk een hele flat of een bedrijvenpand zitten”, zegt een woordvoerder. “Er zijn dus meer mensen getroffen dan die 27.”



De kabel werd geraakt tijdens boringen naar aardwarmte. Aan het einde van de ochtend was de storing weer verholpen.