Eerste seizoensvlucht naar Tenerife komt niet verder dan Schiphol

Dat was vrijdagochtend wel even slikken voor de inzittenden van de eerste wintervlucht van Eelde naar Tenerife dit jaar. Bij het boarden waren ze nog in de veronderstelling dat ze binnen zo’n vier uurtjes op een zonnig Canarisch eiland zouden, maar niet veel later stonden ze vanwege een defect vliegtuig op een landingsbaan van Schiphol.