Eerste recensies Forum: “Groningen heeft er een icoon van internationale allure bij”

Wierd Duk: “Het Forum, waar onder meer de openbare bibliotheek en andere publieke functies, vijf filmzalen, een stripmuseum, restaurants en cursus- en vergaderzalen in zijn ondergebracht, is in alle opzichten spectaculair.”

“In vogelperspectief is het alsof een reusachtig ruimteschip, 45 meter hoog, is geland in de historische binnenstad. Plompverloren staat het daar, als de befaamde Sandcrawler uit Star Wars. Alle proporties lijken zoek. Maar op de grond verdwijnt het Forum, met z’n gladde, scheve buitenzijde, op wonderlijke wijze uit het zicht. Vanaf de nabijgelegen Grote Markt, het hart van de stad, valt de kolos zelfs nauwelijks op.”

