Eerste protonencentrum van Nederland opent deuren in Groningen

Het centrum zou aanvankelijk geopend worden door koningin Maxima, maar zij heeft afgezegd wegend het plotseling overlijden van haar jongste zus. Het centrum wordt nu geopend door Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport.



Protonentherapie is een relatief nieuwe vorm van kankerbestrijding die erom bekend staat minder bijwerkingen te hebben dan behandelingen met bestraling of chemo. Ook kunnen tumoren nauwkeuriger worden bestraald.



Protonentherapie biedt vooral meerwaarde voor kinderen met kanker en patiënten met schedelbasistumoren en oogtumoren. Daarnaast kunnen ook andere patiënten baat hebben bij protonentherapie, zoals patiënten met borstkanker, prostaatkanker, hoofdhalskanker, slokdarmkanker en longkanker. Het gaat vrijwel altijd om het voorkomen van bijwerkingen als gevolg van de bestraling.



Het UMCG verwacht - gefaseerd - 600 patiënten per jaar te gaan behandelen. Dit aantal zal in de eerste jaren lager zijn omdat het enkele jaren duurt voordat een protonentherapiecentrum volledig in bedrijf is. Dit heeft onder andere te maken met het afstellen en testen van de apparatuur.



De kosten voor het protonentherapiecentrum van het UMCG bedragen ca. € 70 miljoen.