Drukte in binnenstad wegens Bloemenjaarmarkt

Het is vandaag Goede Vrijdag dus… Bloemenjaarmarkt! De eerste bezoekers met groene vingers waren er al vroeg bij vanochtend. Verstandig, want de ervaring leert dat je in de loop van de dag over de koppen kunt lopen. De Bloemetjesmarkt trekt jaarlijks namelijk zo’n 100.000 bezoekers.

De grootste bloemen- en plantenmarkt van Noord-Nederland trekt elk jaar weer zo’n 100.000 bezoekers. De Bloemenjaarmarkt – ‘Bloemetjesmarkt’ in de volksmond – bestaat dan ook uit meer dan honderd kramen, verspreid over de binnenstad van Groningen. Verse snijbloemen, grote en kleine kamerplanten, bloembollen en zaaigoed, tuin- en kuipplanten, gereedschap en toebehoren: vrijwel alles is er te vinden. Er zijn kramen en activiteiten in de Oude Ebbingestraat, op de Grote markt, het Waagplein, de Vismarkt en het A-Kerkhof.



De Bloemenjaarmarkt trekt jaarlijks bezoekers uit Nederland als Duitsland. Vanwege de verwachte drukte is het, voor wie met de auto naar de stad komt, aan te raden te parkeren op één van de vijf parkeerterreinen rondom de stad. Het parkeren is dan gratis.