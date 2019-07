Drie Gezusters komende dagen pas om 17.00 uur open

“Als De Drie Gezusters zijn we supertrots op ons personeel”, zo valt te lezen op de Facebookpagina van De Drie. “Zij gaan namelijk elke dag met een grote glimlach aan het werk. Daarom zetten wij op 24 en 25 juli onze enthousiaste, stralende en gemotiveerde medewerkers in het zonnetje. Vanwege de hitte gaan we dan pas om 17.00 uur open.”



In het eerste uurtje na de opening kun je wel een IPA, Weizen of De Drie Gezusters Blond-biertje krijgen voor drie in plaats van vier euro. Er bestaat ook een grote kans dat vanwege het weer de terrassen in de stad een uurtje langer open mogen blijven.