Actievoerder Arjen Schuiling en twee andere mannen aangehouden; ook spoeddebat en nieuwe gesprekken

De39-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen is aangehouden omdat hij met zijn tractor de deur forceerde van het provinciehuis. Volgens de politie is een 30-jarige man uit gemeente Tynaarlo aangehouden omdat hij bijrijder was op een tractor die hekken omver reed op de Vismarkt. Eerder liet Schuiling al weten dat hij die bijrijder was. Later leidde Schuiling het protest bij het Provinciehuis.



Maandag werd ook al een 18-jarige man uit de gemeente Westerkwartier aangehouden omdat hij met zijn tractor was ingereden op een politiepaard. Het tweetal dat dinsdag is aangehouden wordt verdacht van openlijke geweldpleging.



Nasleep boerenprotest

Maandagavond werd het pleintje voor het Provinciehuis al schoongeveegd. Technici van de provincie inventariseerden de schade van de monumentale deur. De provincie heeft laten weten aangifte van vernieling te doen. Hoe hoog de schade is, is nog niet bekend.





Spoeddebat

De Groningse gemeenteraad heeft voor woensdag een spoeddebat over het protest gepland. GroenLinks wil weten waarom er zoveel tractors de binnenstad in mochten en wie dat heeft toegestaan. Ook wil de partij weten waarom er niet is opgetreden, toen de boeren begonnen met dreigen om de deur van het Provinciehuis te forceren. Ook wil de partij het tijdens het debat hebben over de schade en hoe wordt opgetreden tegen tractorbestuurders die door de hekken van een bouwplaats reed.





Provinciehuis

Gedeputeerde Staghouwer gaat dinsdag weer in gesprek met de boeren over de stikstofregels. Die kunnen er echter wel vanuit gaan dat de regels vandaag niet van tafel worden geveegd. Staghouwer wil wel kijken waar in het huidige beleid ruimte zit voor boeren om nieuwe vergunningen aan te vragen.