Dorkwerd heeft primeur met wijkwindmolens

Binnenkort staan er twee infoavonden over wijkwindmolens gepland. Die worden georganiseerd door de lokale energiecoöperatie Grunneger Power en Paddepoel Energiek en staan op de agenda voor dinsdagavond 26 juni om 19.30-21.00 uur in wijklokaal Rietvogel (Joeswerd 22) en woensdagavond 27 juni in de Kinderwerktuin Paddepoel (Coronastraat 1).



De wijkwindmolens worden eigendom van alle wijkgenoten die investeren in één of meer wijkwinddelen. Bewoners van Paddepoel, Dorkwerd, Reitdiepwijk, Vinkhuizen en Aduard kunnen via crowdfunding winddelen kopen van 350 euro per stuk. Daarmee worden zij mede-eigenaar van de molens.



Ze profiteren van de windopbrengst van de molen, doordat ze korting krijgen op hun stroomrekening. Zodra er genoeg geld is verzameld, krijgt bouwer E.A.Z.-Wind opdracht om de molens te realiseren.

